Barrick Gold, einer der größten Player in der Goldbranche, ist gerade richtig gefragt. Die Goldreserven sind um satte 17,4 Millionen Unzen gewachsen. Wann zieht der Aktienkurs richtig an? Wir schauen uns an, was hinter Barrick Gold steckt, welche Chancen und Risiken lauern und ob jetzt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg ist. Die Story ist spannend. Wir schauen ob sich ein Kauf für Sie lohnt, oder besser noch ein bisschen abgewartet werden sollte. Lesen Sie jetzt weiter und finden es heraus.

Barrick Gold glänzt mit wachsenden Reserven

Barrick Gold zeigt mal wieder, warum es zu den ganz Großen gehört. Am 12. Februar 2025 werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht - und die Erwartungen sind hoch. Analysten rechnen mit einem Gewinn je Aktie von 0,59 Kanadische Dollar. Im Vergleich dazu waren es im Vorjahresquartal nur 0,37 Kanadische Dollar. Auch der Umsatz soll um satte 38,1 Prozent auf 5,72 Milliarden Kanadische Dollar gestiegen sein.

Und das ist noch nicht alles: Für das ganze Jahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,76 Kanadische Dollar je Aktie - fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Der Umsatz soll auf knapp 19 Milliarden Kanadische Dollar klettern. Barrick Gold hat sogar noch eine Schippe draufgelegt, indem es seine Goldreserven auf 89 Millionen Unzen erhöht hat - ein Plus von 23 Prozent. Das bedeutet nicht nur mehr Sicherheit für die Zukunft, sondern auch ordentlich Potenzial für weiteres Wachstum.

Der Chart: Wie lange und wie weit könnte ein Höhenflug gehen?

Die Aktie hat seit Jahresbeginn schon ein paar Prozent zugelegt - und der Trend zeigt weiter nach oben. Der Goldpreis, der aktuell über 2.800 US-Dollar pro Feinunze liegt, gibt Barrick Gold zusätzlichen Rückenwind.

Ein Blick auf den Chart zeigt: Die Aktie hat wichtige Widerstände geknackt und befindet sich in einem Aufwärtstrend. Auch der Relative Stärke Index (RSI) signalisiert, dass die Aktie in einem schönen Trend steckt. Der Wert des RSI ist sogar noch im neutralen Bereich um die 50er Marke. Dies gibt Luft nach oben, lässt aber auch Platz nach unten für eine kleine Verschnaufpause oder einen Rücksetzer auf 22,50 Kanadische Dollar zu. Dies wäre also nicht überraschend.

Langfristig sieht es aber gut aus. Solange der Goldpreis stark bleibt und die wirtschaftliche Unsicherheit anhält, könnte die Nachfrage nach Barrick Gold-Aktien weiter steigen.

Fundamentale Aussichten: Goldene Chancen - aber auch Risiken

Fundamental sieht es ebenfalls gut aus. Der hohe Goldpreis, angetrieben durch Unsicherheiten rund um die US-Zollpolitik und geopolitische Spannungen, spielt Barrick Gold in die Karten. Steigt der Goldpreis, steigen die Gewinne - ein einfacher, aber wichtiger Mechanismus für Minenbetreiber.

Aber… - Die Kosten in der Goldbranche sind hoch, und Barrick Gold muss kontinuierlich in neue Minen und modernere Technologien investieren. Dazu kommt: Sollte der US-Dollar stärker werden, könnte das den Goldpreis unter Druck setzen - und damit auch die Aktie.

Trotzdem bleibt Barrick Gold ein solider Wert. Die Reserven wachsen, die Bilanz ist stabil, und solange Gold gefragt ist, sieht es gut aus für das Unternehmen.

Jetzt einsteigen oder lieber noch warten?

Die Aktie hat sich zuletzt positiv entwickelt, und es gibt gute Gründe, warum das so bleiben könnte. Der hohe Goldpreis, die wachsenden Reserven und die starken Quartalszahlen sprechen für eine Fortsetzung des Trends.

Charttechnisch ist die Aktie gerade dabei den kürzlich eingeschlagenen Trend nach oben fortzusetzten, aber ein kurzfristiger Rücksetzer ist nicht ausgeschlossen. Wer mutig ist, kann jetzt zugreifen, mit einem relativ engen Stopp bei 21,50 Kanadische Dollar, um Verluste zu begrenzen. Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet eine Korrektur ab, bevor er einsteigt. Das Kursziel im Erfolgsfall liegt unserer Ansicht nach bei über 35 Kanadische Dollar.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

