MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach vorläufigen Zahlen für 2024 auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Christian Obst vermutete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass der Stahlhersteller weitere Wertberichtigungen vorgenommen habe. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei von Vorsicht geprägt./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 07:25 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006202005