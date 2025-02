NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Internetwerten bezog sich Analyst Marcus Diebel auf die wichtigsten Diskussionen mit Investoren zu Themen wie Wettbewerbsaktivität, Neubewertung von Internet-Unternehmen oder auch Fusionen und Übernahmen. Zum Ticketanbieter und Eventveranstalter CTS Eventim schrieb er: Auch wenn vieles davon abhänge, wie das vierte Quartal verlaufen sei, warteten einige Investoren auf eine klare strategische Ausrichtung der Kapitalinvestitionen. CTS wolle seine Zahlen am 27. März vorlegen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2025 / 22:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005470306