In den letzten Monaten arbeitete die Zalando-Aktie - von diversen Rückschlägen zurückgeworfen - an einem tragfähigen Boden. Die heftige Korrektur, die zuvor seit 2021 zu beobachten war, verlor ihren Schrecken. Unterstützt wurde das Ganze von positiven Fundamentaldaten. Im Ergebnis bildete sich im Chart ein interessantes Kursmuster aus. Steht die Aktie womöglich nun am Beginn einer Mega-Rally?Zalando - Fundamentale Lage hellt auf Am 06. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...