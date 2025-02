EQS-News: DWK Deutsche Wasserkraft AG / Schlagwort(e): Kooperation

DWK Deutsche Wasserkraft schließt Memorandum of Understanding (MoU) zum Bau von Wasserkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 100 Gigawattstunden



12.02.2025 / 11:05 CET/CEST

Erster Schritt zum Aufbau eines eigenen Portfolios von Kleinwasserkraftwerken vollzogen

MoU mit norwegischem Projektentwickler OdelEnergy sichert Projektrechte zum Bau von Kleinwasserkraftprojekten mit einem Gesamtvolumen von 100 GWh in Norwegen im Rahmen einer umfassenden Partnerschaft

OdelEnergy sorgt u. a. für lokale und technische Entwicklung und Umsetzung der Projekte / DWK u. a. für Kapitalbeschaffung und Management

Hamburg, 12. Februar 2025 - Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ("DWK", ISIN: DE000A2AAB74) hat ein Memorandum of Understanding (MoU) mit der OdelEnergy AS für den Erwerb von Projektrechten zur Entwicklung und den Bau von Kleinwasserkraftprojekten mit einem Mindestprojektvolumen von insgesamt 100 GWh abgeschlossen. Damit konkretisiert die DWK ihre strategische Neupositionierung auf den Bereich Wasserkraft mit Fokus auf Small-Hydro-Laufwasserkraftwerke.

Die norwegische OdelEnergy AS ist ein Projektentwickler und Auftragnehmer für die Entwicklung und den Bau von Kleinwasserprojekten. Das Team besteht aus Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in allen Phasen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs von Kleinwasserkraftwerken und war an hunderten von erfolgreichen Projekten beteiligt. Die DWK und OdelEnergy wollen ihre Kompetenzen im Rahmen der Partnerschaft bündeln und gemeinsam Kleinwasserkraftanlagen in Norwegen entwickeln. OdelEnergy wird DWK entsprechende Projektrechte für die Realisierung einer umfassenden Projektpipeline anbieten und für die technische Planung, die Entwicklung und den Bau dieser Projekte verantwortlich sein. Die DWK wird in ihrer Funktion als Investor u. a. sowohl für den rechtlichen Rahmen bei der Projektentwicklung sorgen als auch für die Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital in allen Projektphasen verantwortlich sein. Das über die nächsten Jahre zu realisierende Projektfinanzierungsvolumen soll im ersten Schritt bei rund 50 Mio. EUR liegen und umfasst ein Volumen von 100 GWh Leistung. Darüber hinaus streben beide Parteien langfristig an, weitere gemeinsame Projekte zu realisieren. Auch dabei handelt es sich um kleine Laufwasserkraftwerke, die über unterschiedliche Preiszonen Norwegens verteilt sein sollen und dabei natürliches Gefälle ausnutzen. Dieser Kraftwerkstyp zeichnet sich durch eine geringe Volatilität der Erzeugung aus. Obwohl die genutzte Wassermenge saisonal schwankt, kann - im Gegensatz zu Wind- oder PV-/ Solarenergie - Strom rund um die Uhr erzeugt werden.

Jan Erik Schulien, Vorstand von DWK: "Die Zusammenarbeit mit OdelEnergy ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Mit OdelEnergy haben wir einen professionellen Partner an unserer Seite, um Kleinwasserkraft-Projekte in Norwegen zu etablieren. Wir profitieren von der Expertise von OdelEnergy im Bereich Projektentwicklung und Errichtung, während wir unser langjähriges Know-how beim Management und der Finanzierung von Wasserkraftprojekten beisteuern können. Damit schaffen wir Synergien und nutzen bisher unerschlossene Potenziale, um die Weiterentwicklung von Wasserkraft als nachhaltige Stromquelle in Europa weiter voranzutreiben."

Über DWK Deutsche Wasserkraft AG

Die DWK Deutsche Wasserkraft AG ist ein deutsch-norwegisches Energieunternehmen mit Fokus auf Wasserkraft. Es hat sich auf die Entwicklung, den Erwerb und dem Management von Small-Hydro-Laufwasserkraftwerken in Europa, vorwiegend in Norwegen, fokussiert und ist hierin das erste börsennotierte Unternehmen seiner Art. Mit Wasserkraft setzt die DWK auf eine Energiequelle, die sich durch eine einzigartige Kombination aus großer Umweltverträglichkeit und höchstem Wirkungsgrad und Energieausbeute über den gesamten Lebenszyklus auszeichnet. Das Unternehmen verfügt über ein Management, das eine langjährige Expertise in der Wasserkraft- Branche aufweist.

Pressekontakt und Investor Relations

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

+49 69 90550 556

rdroz@edicto.de

