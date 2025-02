Nur 2 bis 3 Prozent des Umsatzes der Voestalpine AG sind von US-Zöllen betroffen. Die Zölle will Vorstandschef Herbert Eibensteiner an die US-Kunden verrechnen. "Wir exportieren hochwertige Produkte in die USA, die es dort nicht gibt und sind zuversichtlich, dass die amerikanischen Kunden die ab 12. März 2025 geltenden Zölle auf Exporte in die USA zahlen werden ...

