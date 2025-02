Auf der "Focus on IT"-Konferenz von mwb research stellte CFO Marlene Carl den geschärften Fokus der CHAPTERS Group auf geschäftskritische digitale Lösungen vor. Der digitale Umsatz erreiche nach 41 % im Jahr 2022 etwa 86 % im Jahr 2024, mit dem Ziel, bis 2027 auf 100% zu steigen. Carl hob die "Manuscript Method" hervor, eine dezentrale Managementstrategie, die den Plattformleitern mehr Verantwortung überträgt und gleichzeitig die Ausrichtung innerhalb der Gruppe sicherstellt. Dieser Ansatz, kombiniert mit einer disziplinierten M&A-Strategie, positioniert CHAPTERS für nachhaltiges Wachstum. In diesem Zusammenhang erweitert die angekündigte Übernahme von PSI Transcom CHAPTERS' Präsenz im Bereich Mobilitätslösungen. Mit einem angepassten Kursziel von 34,00 EUR (vorher: 28,00 EUR) bestätigen die Analysten ihre KAUF-Empfehlung und erkennen das starke Wachstumspotenzial des Unternehmens an. Hier können Sie die Aufzeichnung abrufen: https://research-hub.de/events/video/2025-02-04-15-30/CHG-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CHAPTERS%20Group%20AG