Nach Xetra-Schluss verliert die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall rund 3,5 Prozent an Wert beziehungsweise rund 20 Euro je Aktie. US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin wollen "sofort" Verhandlungen über die Beendigung des Krieges in der Ukraine aufnehmen.Das berichtet die Financial Times (FT). Trump sagte laut der Zeitung, dass die beiden Staatsoberhäupter auch vereinbart hätten, zusammenzuarbeiten und die Länder des jeweils anderen zu besuchen. Er fügte demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...