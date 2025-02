Nach den starken Kursgewinnen von Anfang November bis zum Hoch bei 81,70 Euro am 07. Januar folgte ein Kursverlust, der am 03. Februar die charttechnische Unterstützung erreichte, die bei 68,00 Euro liegt. Der Kurs drehte vor der 100-Tage-Linie wieder nach oben ab und jetzt muss man schauen, ob es einen Einstiegskurs für einen Trade mit einem Hebel-Produkt gibt. Die Chartindikatoren haben sich verbessert, das Handelsvolumen hat am Dienstag angezogen. ...

