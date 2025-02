Neue Integrationen von NVIDIA BlueField-3 DPUs und NVIDIA Morpheus ermöglichen eine verbesserte Sichtbarkeit und Kontrolle für IT- und OT-Umgebungen

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und Sicherheit, gab heute bekannt, dass seine Armis Centrix Plattform durch NVIDIA BlueField-3-Datenverarbeitungseinheiten (DPUs) und in Zukunft durch das KI-Framework für Cybersicherheit NVIDIA Morpheus unterstützt wird, um kritische Infrastrukturen umfassend zu schützen und gleichzeitig die Betriebskontinuität aufrechtzuerhalten.

Diese Integrationen bieten eine sichere, isolierte Umgebung für kritische Infrastruktursektoren, ohne die Leistung oder den Betrieb zu beeinträchtigen. Armis Centrix, die Cyber-Exposure-Management-Plattform von Armis, mit NVIDIA BlueField-3 DPUs ermöglicht es Kunden, kritische OT-Systeme sowohl auf Host- als auch auf Netzwerkebene zu schützen.

"Von der Konvergenz von IT- und OT-Umgebungen bis hin zu ausgeklügelten Cyber-Bedrohungen, die auf cyber-physische Systeme abzielen, stehen Unternehmen vor wachsenden Herausforderungen bei der Sicherung von Angriffsflächen und dem Management ihrer Cyber-Risiken", so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Diese Integration mit NVIDIA-Technologien erweitert die Reichweite der umfassenden, branchenführenden Plattform von Armis für OT-Sicherheit und Cyber-Exposure-Management, sodass mehr Unternehmen ihre kritischen Vermögenswerte mit betrieblicher Ausfallsicherheit sehen, schützen und verwalten können."

Armis Centrix wird auf NVIDIA BlueField-3-DPUs eingesetzt und stärkt die Sicherheit vom Ground bis zur Cloud, indem es die KI-gestützte Asset-Intelligenz von Armis nutzt, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren. Dieser proaktive Ansatz zur Risikominderung sorgt dafür, dass Systeme funktionsfähig und sicher bleiben und die Geschäftskontinuität und betriebliche Integrität über alle Arten von Vermögenswerten hinweg gewahrt bleibt.

Mit seiner nahtlosen Bereitstellung ermöglicht die Integration der Armis-Funktionen in die NVIDIA BlueField-3 DPU-Plattform Kompatibilität und Skalierbarkeit in einer Vielzahl von OT-Umgebungen, ohne die Leistung oder Ausfallsicherheit zu beeinträchtigen.

"Die Sicherung kritischer Infrastrukturen ist angesichts der dynamischen Bedrohungslandschaft von heute wichtiger denn je", sagte Ofir Arkin, Senior Distinguished Architect für Cybersicherheit bei NVIDIA. "Die NVIDIA Cybersicherheit AI-Plattform ermöglicht es Innovatoren wie Armis, bahnbrechende Technologien für das Management und die Sicherheit von Cyberrisiken zu entwickeln und bietet eine leistungsstarke, skalierbare und flexible Lösung, die auf die Bedürfnisse moderner OT-Umgebungen zugeschnitten ist."

Lesen Sie hier mehr über die Integration von Armis in die Cybersecurity AI-Plattform von NVIDIA.

Armis stellt diese Woche auf der S4x25 in Tampa, Florida, seine Armis Centrix-Plattform vor. Erfahren Sie hier mehr und vereinbaren Sie ein Treffen mit Führungskräften von Armis.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber Exposure Management- und Sicherheitslösungen, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Exposition des Unternehmens gegenüber Cyberrisiken in Echtzeit. In einer rasch evolvierenden Welt ohne Perimeter sorgt Armis dafür, dass Unternehmen alle kritischen Ressourcen kontinuierlich erkennen, sichern, schützen und verwalten können vom Kundenstandort bis in die Cloud. Fortune 100-, Fortune 200- und Fortune 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und kommunale Einrichtungen setzen auf Armis, um kritische Infrastrukturen, Wirtschaft und Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen und abzusichern. Armis ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien.

