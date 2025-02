SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen Bitcoin (BTC) kaufen wird, die weltweit am häufigsten genutzte Kryptowährung. Es werden Bitcoin im Wert von 1 Milliarde Yen gekauft. Damit soll eine solide finanzielle Basis geschaffen werden, um den Wert des Unternehmens angesichts makroökonomischer Herausforderungen durch ein flexibles und effizientes Management von Geldmitteln langfristig zu sichern.

Kryptowährungen gelten als wertbewahrende Mittel zur Verbesserung der finanziellen Stabilität durch Diversifikation. Insbesondere bei Inflation können Bitcoin effektiv dem Verfall von Vermögenswerten entgegenwirken. Bitcoin sind die bekannteste Kryptowährung, deren Wert angeblich langfristig stabil bleibt und die deshalb Unternehmen vor Inflation schützen soll.

Der Kauf ist ein entscheidender Schritt hin zu finanzieller Stabilität, die unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen standhält und nachhaltiges Wachstum fördert. SBC Medical Group Holdings wird die Prinzipien der Vermögensdiversifikation befolgen und ein rigoroses Risikomanagement einführen, um seine Vermögenswerte so klug und verantwortungsvoll zu verwalten.

In Zukunft wird das Unternehmen weiterhin strategische Investments tätigen, die zu Wachstum führen und gleichzeitig flexible Finanzierungsstrategien wie Kryptowährungen implementieren, um den Umsatz zu maximieren. SBC Medical Group Holdings möchte dabei transparent bleiben und sowohl bei Aktionären als auch Stakeholdern Vertrauen aufbauen.

Der Kauf wurde über Coinbase, Inc., eine große Kryptobörse aus den Vereinigten Staaten, für SBC Medical Group Holdings, der US-Holding der Gruppe, abgewickelt. Dabei wurden Aspekte der Rechnungslegung, steuerliche Gesichtspunkte und Cybersicherheit berücksichtigt.

Der jeweils aktuelle Stand unserer Initiativen und die Fortschritte werden auf unserer offiziellen Website kommentiert. Wir danken unseren Aktionären und Stakeholdern für ihre Unterstützung, während wir unsere wachstumsorientierte Strategie umsetzen.

Details des Kryptowährungskaufs

Zu erwerbende Kryptowährung: Bitcoin Kaufbetrag: Äquivalent zu 1 Milliarde Yen Zeitraum des Kaufs: Februar bis Mai 2025 (geplant)

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitzen in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, unterhält Zentren für kosmetische Behandlungen und bietet Dienstleistungen und Produkte für diese Zielgruppe an. Dazu gehören: umfassendes Management von Franchise-Kliniken, einschließlich Werbung und Marketing über verschiedene Plattformen (zum Beispiel Social Media), Personalmanagement (Rekrutierung und Schulung), Buchungsservice für Klinikkunden, Unterstützung bei der Suche nach Mietwohnungen für Klinikangestellte, Entwurf und Bau von Franchise-Kliniken, Lieferung von medizinischen Geräten und Material (Wiederverkauf), die Bereitstellung von kosmetischen Produkten für den Verkauf an Klinikkunden, Lizensierung von nicht patentierten medizinischen Techniken oder solchen mit schwebendem Patentverfahren, Handelsmarken und deren Nutzung, IT-Softwarelösungen (einschließlich Telemedizin), Verwaltung des Treueprogramms für Kunden sowie Zahlungssysteme für die Franchise-Kliniken.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://sbc-holdings.com/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens wider, unter anderem in Bezug auf die Pläne und Strategien des Unternehmens zur Produkteinführung, das Umsatz- und Gewinnwachstum sowie die Geschäftsaussichten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "kann", "sollte", "erwartet", "antizipiert", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "prognostiziert", "potenziell", "Ziele" oder "Hoffnungen" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung aktuell sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es können von Zeit zu Zeit Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusagen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts- Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind und auf der Website der SEC unter www.sec.gov.

