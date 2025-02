Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Glarner Kantonalbank mit gutem Jahresergebnis 2024



13.02.2025

Gemäss Art. 53 KR Glarus, 13. Februar 2025 - Nach dem Rekordergebnis des Vorjahres blickt die Glarner Kantonalbank auch 2024 auf ein gutes Geschäftsjahr zurück. Der Reingewinn beträgt 24,3 Millionen Franken und die Bilanzsumme steigt auf 9,1 Milliarden Franken. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Dividendenausschüttung von einem Franken pro Aktie. Operatives Ergebnis durch Zinssenkungen geprägt

2024 senkte die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Leitzinsen von 1,75 auf 0,5 Prozent. Das führte im Jahresverlauf zu rückläufigen Zinseinnahmen, während die Zinsaufwände vergleichsweise hoch blieben. Diese Entwicklung ist unter anderem auf die nicht vollumfängliche Überwälzung der Zinssenkungen an die Sparerinnen und Sparer, wie auch auf die generell teurere Refinanzierung am Geldmarkt zurückzuführen. Bei insgesamt höheren Ausleihungsvolumen steigt der Zinsertrag um 2,1 Prozent auf 156,7 Millionen Franken, während der Zinsaufwand um 11,9 Prozent auf 108,2 Millionen Franken zunimmt. Netto erwirtschaftet die Bank einen Zinserfolg von 58,5 Millionen Franken, was im Vergleich zum Vorjahr eine Reduktion von 12,8 Prozent bedeutet. In diesem Ergebnis enthalten ist auch die noch bis 2025 erfolgende Initialäufnung von Wertberichtigungen und Rückstellungen für inhärente Ausfallrisiken in Höhe von 3,2 Millionen Franken. Zudem steht der Zinserfolg im Zusammenhang mit dem sehr guten Handelsergebnis. Die Erträge aus Devisen-Swaps steigern einerseits das Handelsergebnis, führen aber zu zusätzlichem Zinsaufwand. Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft kann eine Zunahme von 2,2 Prozent auf 17,3 Millionen Franken verzeichnet werden. Dabei wird der Zuwachs gegenüber Vorjahr aufgrund einer Praxisänderung zu tief ausgewiesen. Bis anhin wurden bestimmte Kommissionsaufwände in den Sachkosten ausgewiesen. Bei unveränderter Praxis hätte die Zunahme 8,7 Prozent betragen. Für das ausgezeichnete Ergebnis waren höhere Kundenaktivitäten sowohl im Anlagegeschäft wie auch bei unseren bitubi Partnern verantwortlich. Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft verbessert sich um 4,3 Prozent auf 16,5 Millionen Franken. Beim übrigen ordentlichen Ertrag kann eine Zunahme von 166,2 Prozent auf 6,2 Millionen Franken ausgewiesen werden. Zu diesem starken Anstieg führten unter anderem der Erfolg bei den Finanzanlagen sowie höhere Einnahmen aus Tätigkeiten des Geschäftsbereichs bitubi (z. B. Lizenzeinnahmen). bitubi mit weiterem Wachstum

Der Geschäftsbereich bitubi erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Aufbau von Hypothekarportfolios, Verwaltung von Hypotheken sowie Lizenzierung von Software für den gesamten Kreditprozess. Im vergangenen Geschäftsjahr ist bitubi weiter gewachsen und erwirtschaftet im Vergleich zum Vorjahr insgesamt rund 1,4 Millionen Franken höhere Erträge und wächst somit um 21,4 Prozent. Kostenwachstum erneut gedämpft

Der Geschäftsaufwand steigt im Jahr 2024 nur um 0,3 Prozent (Vorjahr 6,4 Prozent) auf 64,8 Millionen Franken. Der Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,0 Prozent (Vorjahr 4,4 Prozent) auf 41,3 Millionen Franken. Bei unverändertem Personalbestand per Jahresende war der durchschnittliche Personalbestand etwas höher als im Vorjahr. Überdies investiert die Glarner Kantonalbank laufend in die Ausbildung der Mitarbeitenden und in die Stärkung ihrer Arbeitgeberattraktivität. Trotz Investitionen in wegweisende Projekte wie beispielsweise die Verbesserung der Cyber Sicherheit oder die Umsetzung der finalen Basel-III-Standards kann die Bank beim Sachaufwand eine Abnahme von 5,6 Prozent auf 23,6 Millionen Franken verzeichnen. Diese Entwicklung ist unter anderem eine Folge des Kostenbewusstseins und aktiven Kostenmanagements der Bank im Rahmen der Strategie Fokus26. Bilanzsumme über 9 Milliarden

Die Bilanzsumme steigt bis Ende 2024 um 3,1 Prozent auf 9,1 Milliarden Franken. Auf der Aktivseite entwickelt sich das Hypothekargeschäft mit einer Zunahme von 2,8 Prozent auf 6,0 Milliarden Franken weiterhin gut. Sehr erfreulich ist auch die Zunahme der Forderungen gegenüber Kunden um 7,6 Prozent auf 824,1 Millionen Franken. Mit flüssigen Mitteln von 1,6 Milliarden Franken verfügt die Glarner Kantonalbank per Jahresende über eine ausgezeichnete Liquidität. Auf der Passivseite erhöhen sich die Verpflichtungen gegenüber Banken auf 997,8 Millionen Franken und auch die Verpflichtungen gegenüber Kunden bleiben mit 4,7 Milliarden Franken stabil. Mit einer Reduktion von 9,1 Millionen Franken auf 185,2 Millionen Franken ist der Bestand bei den 2023 stark nachgefragten Kassenobligationen leicht rückläufig. Per Ende Jahr 2024 weist die Bank einen Eigenmitteldeckungsgrad von 231,6 Prozent aus, was deutlich über der Vorgabe des Kantonalbankgesetzes von 165 Prozent liegt. Anpassung Dividende und 14,9 Millionen Franken für die öffentliche Hand

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Dividende von 1.00 Franken pro Aktie (Vorjahr 1.10 Franken). Auf Basis des Jahresendkurses der GLKB-Aktie von 21.00 Franken beträgt die Dividendenrendite 4,8 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 55,6 Prozent. Die Zuweisung an die Reserven sowie der Vortrag auf die neue Rechnung stärken die Eigenmittel und dienen dem weiteren Geschäftswachstum der Bank. An die öffentliche Hand fliessen insgesamt 14,9 Millionen Franken. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 4,5 Millionen Franken für Steuern, einer Dividendenausschüttung von 7,9 Millionen Franken und der Abgeltung für die Staatsgarantie von 2,5 Millionen Franken. Strategische Kennzahlen per Ende 2024

Mit Ausnahme der stets einzuhaltenden Gesamtkapitalquote sind die vorgegebenen strategischen Kennzahlen Ende der Strategieperiode 2026 zu erreichen. Per 31. Dezember 2024 liegen die Cost-Income-Ratio und die Eigenkapitalrendite nahe bei den Zielwerten. Die Kennzahl Reduktion Emissionsintensität finanzierte Wohnimmobilien wird nach Vorliegen erstmals im Geschäftsbericht 2024 ausgewiesen. Kennzahl Ziel Fokus26 Ziel Ende 2030

gegenüber Basis 2022 Wert per 31.12.2024 Gesamtkapitalquote mind. 17,0 % - 18,5 % Cost-Income-Ratio max. 62,0 % - 63,2 % Eigenkapitalrendite

(vor Steuern) mind. 7,0 % - 6,7 % Reduktion Emissionsintensität finanzierte Wohnimmobilien - mind. 40 % Publikation in

Geschäftsbericht 2024

