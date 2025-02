Frankfurt/Main - Die Commerzbank will in den kommenden Jahren fast 4.000 Stellen abbauen. Insgesamt sollen "bis zum Jahr 2028 brutto rund 3.900 Vollzeitstellen wegfallen", teilte der Konzern am Donnerstag mit.Mit rund 3.300 Stellen betreffe dies größtenteils Zentral- und Stabsfunktionen sowie Operations in Deutschland. Gleichzeitig werde es in ausgewählten Bereichen - etwa an internationalen Standorten und bei der M-Bank - zu einem Personalaufbau kommen. Unter dem Strich bleibe der Personalstand des Commerzbank-Konzerns "weitgehend konstant" bei 36.700 Vollzeitkräften weltweit, so der Konzern.Der "Transformationsprozess" wolle man "sozialverträglich" gestalten, hieß es. Deshalb setze man vor allem auf den demografischen Wandel und die "natürliche Fluktuation". Unter anderem will die Bank ein vorgezogenes Altersteilzeit-Programm anbieten.Dem Vernehmen nach geht es bei den Maßnahmen auch darum, sich gegen eine Übernahme durch die italienische Großbank Unicredit zu wehren. Diese hat sich mittlerweile schon Zugriff auf 28 Prozent der Anteile gesichert.