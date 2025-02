Das Instrument H00 SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL) EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2025The instrument H00 SE0005933082 HELIOSPECTRA AB (PUBL) EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.02.2025 and ex capital adjustment on 14.02.2025Das Instrument S0C CA8283631015 SILVERCREST MTLS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 14.02.2025The instrument S0C CA8283631015 SILVERCREST MTLS EQUITY is traded cum capital adjustment on 13.02.2025 and ex capital adjustment on 14.02.2025Das Instrument 5D6 CA42774L1094 HEROUX-DEV. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 13.02.2025The instrument 5D6 CA42774L1094 HEROUX-DEV. EQUITY is traded ex capital adjustment on 13.02.2025