The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2025ISIN NameCA02074D3067 ALPHA COPPER CORP.CA42774L1094 HEROUX-DEV.CA7393014062 POWER NICKEL INC.US2057503003 COMSTOCK INC. DL-,01VGG2161P1403 CHINA SXT PHARM. NEW O.N.