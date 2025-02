© Foto: Helmut Fricke/dpa

Mit umfangreichen Stellenstreichungen und Sparmaßnahmen will die Commerzbank die Übernahme durch die UniCredit verhindern. Die Aktie schnellt hoch. Was geplant ist.Die Commerzbank hat am frühen Donnerstag eine umfassende Strategie zur Steigerung ihrer Rentabilität vorgestellt. Ziel ist es, die Bank gegen eine mögliche Übernahme durch die italienische UniCredit zu verteidigen. An der Börse kommen die Pläne gut an. Unter der Leitung der neuen Vorstandsvorsitzenden Bettina Orlopp strebt die Bank an, die Eigenkapitalrendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) bis 2028 auf 15 Prozent zu steigern - eine ambitionierte Steigerung gegenüber dem früheren Ziel von 12,3 Prozent für 2027. Das …