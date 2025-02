DJ IPO/Unilever will Speiseeisgeschäft in Amsterdam, London, New York notieren

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Unilever wird sein Speiseeisgeschäft auszugliedern und in Amsterdam, London und New York an die Börse bringen. Mit dieser Ankündigung enden die monatelangen Spekulationen darüber, wie der Konsumgüterkonzern bei der geplanten Abspaltung des Geschäfts vorgehen wird.

Unilever hatte vor fast zwölf Monaten angekündigt, den Geschäftsbereich auszugliedern, da er ein anderes Geschäftsmodell habe als der Rest des Konzerns.

Das Speiseeisgeschäft von Unilever, zu dem die Marken Ben & Jerry's, Magnum und Wall's gehören, erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro.

Der Konzern teilte mit, dass der bereinigte Umsatz im vierten Quartal um 4 Prozent gestiegen sei. Analysten hatten in einem vom Unternehmen erstellten Konsens 4,1 Prozent erwartet. Der Absatz legte das fünfte Quartal in Folge zu.

Unter CEO Hein Schumacher arbeitet das Unternehmen an einem Sanierungsplan, der die Ausgliederung des Speiseeisgeschäfts und Kostensenkungsmaßnahmen vorsieht, durch die weltweit 7.500 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

February 13, 2025 03:05 ET (08:05 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.