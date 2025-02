Frankfurt/Main - Der Dax hat am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt und die Rekordjagd damit fortgesetzt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.535 Punkten berechnet, 1,8 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens, Volkswagen und BMW, am Ende die Deutsche Telekom, Qiagen und Beiersdorf."Die Marktteilnehmer bleiben weiterhin in positiver Stimmung und der Gesamtmarkt profitiert insbesondere von den hohen Kursgewinnen des Dax-Schwergewichts Siemens", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Der Konzern hatte am Donnerstag vor Handelseröffnung Quartalszahlen vorgelegt, die den Investoren gefallen haben.So langsam könne aber schon von einem "übergekauften Kursniveau" im Dax gesprochen werden, so Lipkow. Seit Jahresanfang hat der Dax von einem Kursniveau bei 20.024 Punkten gute zwölf Prozent an Kursperformance vollzogen. Dies gelang ihm in der Vergangenheit teilweise nicht mal innerhalb eines Handelsjahres.