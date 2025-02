FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ING von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 16,50 auf 15,00 Euro gesenkt. Es gebe in Europa attraktivere Bankenaktien, konstatierte Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine überdurchschnittliche Profitabilität und eine attraktive Ausschüttungsrendite von ING seien im Kurs hinreichend enthalten./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:54 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 09:02 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0011821202