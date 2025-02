Ein unerwartet starker Anstieg der Verbraucherpreise drückte zur Wochenmitte auf die Stimmung an der New Yorker Börse. Der Dow Jones gab um 0,5 Prozent nach und schloss bei 44.368 Punkten. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bitcoin, Robinhood, T-Mobile US, Crocs, Intel, Tesla, AppLovin, Coca-Cola, ...