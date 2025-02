Die Rheinmetall-Aktie ist am Donnerstag erst enorm abgestürzt und liegt nun doch um +3% im Kurs vorn. Doch was ist los bei dem DAX-Konzern? Und sollten Anleger jetzt besser zugreifen oder verkaufen? Ukraine-Konflikt neigt sich dem Ende Die Aktie von Rheinmetall ist am Donnerstag zunächst stark unter Druck geraten. Die Ursache liegt in den Nachrichten, die am Mittwochabend rund um den Ukraine-Krieg bekannt geworden sind. So hat sich US-Präsident Donald ...

