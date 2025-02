Wechselbad für Aktionäre von Rüstungs-Unternehmen: Nach einem Kurssturz am Morgen infolge der Hoffnungen auf einen baldigen Frieden in der Ukraine erholen sich die Aktien von Rheinmetall, Hensoldt und Renk im Tagesverlauf deutlich. Der britische Motoren- und Triebwerksbauer Rolls-Royce steigt sogar auf ein neues Allzeithoch. Angesichts der Annäherung zwischen Trump und Putin hatten Rüstungswerte am Donnerstag-Morgen zunächst stark nachgegeben, erholten sich dann aber rasch. Marktbeobachter sagten, ...

