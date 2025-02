FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Thyssenkrupp von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert je Aktie von 4,00 auf 6,40 Euro angehoben. Vor dem Hintergrund der besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisentwicklung im ersten Quartal und der positiven Entwicklung der strategischen Initiativen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung hob Analyst Dirk Schlamp seine Schätzungen an. "Ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine könnte die Energiepreise senken und die Wirtschaftslage verbessern, was insbesondere einem energieintensiven und stark konjunkturabhängigen Unternehmen wie Thyssenkrupp zugute käme", schrieb er am Donnerstag nach der Zahlenvorlage./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 16:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 16:49 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007500001