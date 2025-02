DJ Aktien Schweiz mit Nestle-Rally sehr fest

DOW JONES--Die Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Ukraine-Krieges und eine weiter gut verlaufende Berichtssaison haben den schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag deutlich nach oben getrieben. Auslöser für den gestiegenen Optimismus war ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine mögliche Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Entsprechende Schlagzeilen hatten bereits im späten Vortagesgeschäft gestützt.

Der SMI legte um 1,8 Prozent auf 12.949 Punkte zu und kletterte auf Jahreshoch - auch das Allzeithoch geriet wieder in Schlagweite. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 23,97 (zuvor: 19,98) Millionen Aktien. Entscheidenden Anteil an den Aufschlägen hatte eine Rally bei Nestle - der Kurs zog um 6,2 Prozent an. Die Jahresergebnisse zeigten nach Einschätzung der Vontobel-Analysten, dass sich der Konzern auf dem Weg zurück zu Wachstum befinde. "Obwohl das Umfeld nach wie vor sehr herausfordernd ist, glauben wir, dass die Ergebnisse 2024 einen Neuanfang markieren", hieß es. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen bei allen wichtigen Kennziffern leicht übertroffen. Zudem strichen die Analysten den Kostensenkungsplan positiv heraus. Auch andere Häuser lobten den Geschäftsausweis.

Nach positiven Geschäftszahlen der deutschen Siemens kletterten ABB um 1,5 Prozent. Auch Roche (+2,4%) waren nach einer Hochstufung auf "Kaufen" gesucht. Der Pharmakonzern dürfte nach Einschätzung der UBS nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum verbuchen. Novartis sahen die Analysten weniger positiv, der Kurs schloss nach einer Abstufung durch die UBS knapp im Minus.

Swiss Life (-0,2%) übernimmt den Vermögensverwalter Zwei Wealth um das Geschäft mit vermögenden Kunden anzukurbeln, die Transaktion war aber bereits zuvor Thema in den Medien. Negativ wurden die Geschäftszahlen der Swisscom (-3%) aufgenommen. Händler fanden in den Geschäftszahlen wenig Überraschungsmoment. Nach einem positiven Analystenkommentar von Berenberg kletterten Geberit um 4,2 Prozent.

Unter den Nebenwerten schossen Santhera um 9,4 Prozent in die Höhe. Mit den Krankenkassen in Deutschland war eine Erstattungsvereinbarung für das Mittel Agamree erzielt worden.

