Dem DAX ist am Donnerstag ein weiteres Rekordhoch gelungen. Die neue Bestmarke liegt nun bei 22.624,57 Punkten. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex 2,1 Prozent im Plus bei 22.612,02 Zählern und damit knapp unter seinem Hoch. Am Freitag dürfte der DAX zunächst ein paar Punkte einbüßen. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen ein halbes Prozent tiefer auf 22.500 Zähler.Auf der Terminseite steht am Nachmittag in den USA der Einzelhandelsumsatz für Januar im Fokus. Zudem gibt es zum Wochenschluss ...

