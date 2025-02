NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass sich das interne Realwachstum (RIG) und Margendruck bei dem Lebensmittelkonzern auf die Ergebnisse auswirken werden. Bereinigt um die L'Oreal-Beteiligung, würden die Aktien nach der starken Kursreaktion am Tag der vorgelegten Jahreszahlen mit einem Aufschlag gegenüber Danone und Unilever gehandelt./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 08:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350