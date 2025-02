NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für das Jahr 2025 sei ein starkes Ergebnis je Aktie (Business EPS) vom Wachstum des Pharmakonzerns untermauert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet jedoch vorerst mit nurbegrenztem, von Nachrichten getriebenem Kurseinfluss./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 20:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120578