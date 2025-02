Das Instrument 6NU CA7237472005 PIONEER MEDIA HOLDINGS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 17.02.2025The instrument 6NU CA7237472005 PIONEER MEDIA HOLDINGS EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.02.2025 and ex capital adjustment on 17.02.2025Das Instrument X5A NO0010272065 AMSC ASA NK 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 17.02.2025The instrument X5A NO0010272065 AMSC ASA NK 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.02.2025 and ex capital adjustment on 17.02.2025Das Instrument P0X FR001400N1P4 PHARNEXT EO -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 17.02.2025The instrument P0X FR001400N1P4 PHARNEXT EO -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.02.2025 and ex capital adjustment on 17.02.2025Das Instrument 8W20 NO0013257410 ARGEO NK -,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.02.2025The instrument 8W20 NO0013257410 ARGEO NK -,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 14.02.2025Das Instrument SU4 AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 17.02.2025The instrument SU4 AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.02.2025 and ex capital adjustment on 17.02.2025Das Instrument 9NA FR0000076887 A.S.T. GROUPE INH.EO 0,36 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 14.02.2025 und ex Kapitalmassnahme am 17.02.2025The instrument 9NA FR0000076887 A.S.T. GROUPE INH.EO 0,36 EQUITY is traded cum capital adjustment on 14.02.2025 and ex capital adjustment on 17.02.2025