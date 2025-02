The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.02.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2025ISIN NameCA7237472005 PIONEER MEDIA HOLDINGSDE000A3L3AE4 ADLER FIN. 24/29DE000A3L3AF1 ADLER FIN. 24/29FR0000076887 A.S.T. GROUPE INH.EO 0,36FR001400N1P4 PHARNEXT EO -,01US61747YEM30 MORGAN STANL 22/26FLR MTNUS61747YEN13 MORGAN STANL 22/26FLR MTN