Nach den Knaller-Zahlen von Hermès geht es in der Luxusbranche am Freitag wieder aufwärts. Ein Luxustitel, der zuvor bereits mit starken Ergebnissen überzeugen konnte, ist die Cartier-Mutter Richemont. Mit dem empfohlenen Schein des AKTIONÄR haben Anleger schon ordentlich Kasse gemacht. So viel ist jetzt noch drin."Der Glamour ist zurück" titelte DER AKTIONÄR in Ausgabe 05/25 und empfahl seinen Leser einen Call auf Richemont mit der WKN HS99QU zu 1,54 Euro. Sieben Wochen später hat der Schein um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...