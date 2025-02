Die Stellantis-Aktie hat in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt. Am Freitagmorgen steht der Kurs erneut kurz davor, aus der seit Oktober bestehenden Seitwärtsbewegung auszubrechen. Sollte dies gelingen, dürfte das Aufwärtsmomentum so schnell nicht nachlassen. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details.Mit dem Kursanstieg um rund acht Prozent in den vergangenen zwei Wochen hat sich der Kurs innerhalb kürzer Zeit vom unteren Ende der Handelsspanne bei rund 12 Euro bis an den oberen Widerstand bei 13,30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...