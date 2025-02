Frankfurter Börsenbrief

Geht es um das Thema Smart Home, kommt man inzwischen kaum noch an Shelly vorbei. Das Unternehmen beeindruckt mit einer klaren Wachstumsstrategie und starken Finanzkennzahlen. Mit einem Umsatzwachstum von 47,2 % auf 65 Mio. € in den ersten neun Monaten 2024 setzt Shelly seine dynamische Entwicklung fort. Der EBITDA-Anstieg von 29,2 % zeigt die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells. Zudem überzeugt das Unternehmen mit einer EBIT-Marge von 23,6 %, die sich weiter der angestrebten 25 %-Marke nähert. Was ebenfalls unterstützt wird von weiteren Produktinnovationen. So startete erst vor wenigen Tagen der Vertrieb von Outdoor-Lösungen, die angesichts einer immer größer werdenden Fangemeinde wohl auch die Wachstumsziele erreichen und womöglich übertreffen könnten. Die Expansion in internationale Märkte, insbesondere Großbritannien und Asien, sowie ein zunehmender Fokus auf KI-gestützte Anwendungen treiben das Wachstum ebenso voran.