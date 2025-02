Die Rezession auf dem europäischen Lkw-Markt in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 stellte kurzfristige Herausforderungen für Zulieferer wie MS Industrie dar, da schwaches Wirtschaftswachstum, hohe Zinssätze und geopolitische Unsicherheiten die Nachfrage reduzierten. MS Industrie hatte insbesondere in Europa mit Gegenwind zu kämpfen - ein Markt, der 61 % des Umsatzes ausmacht. Dennoch gibt es Anzeichen für eine Erholung der Nachfrage. Langfristige Verträge mit Großkunden wie Daimler und Traton sorgen jedoch für Stabilität. Der Fokus des Unternehmens auf sein Kerngeschäft, MS XTEC, gewährleistet hochwertige Produkte und langfristige Wachstumsperspektiven. Effizienzsteigerungen und starke Investitionen in Automatisierung positionieren das Unternehmen für niedrige zukünftige Investitionsausgaben (CAPEX), einen robusten freien Cashflow und eine solide Finanzlage. Politische und wirtschaftliche Faktoren, darunter eine mögliche Erholung in Deutschland, könnten zu einem Marktwachstum beitragen und langfristige Chancen für MS Industrie schaffen. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 2,40 EUR. Nehmen Sie am Online-Roundtable mit CEO Dr. Andreas Aufschnaiter am Dienstag, den 18. Februar, teil. Hier registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2025-02-18-13-30/MSAG-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag