Die in Deutschland ansässige MS Industrie AG ist über ihre Tochtergesellschaft MS XTEC GmbH auf Präzisionskomponenten und -systeme für moderne Verbrennungsmotoren spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Markt für schwere Nutzfahrzeuge, jedoch erweitert das Unternehmen auch seine Aktivitäten in andere Märkte. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 19. Mai um 14:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Dr. Andreas Aufschnaiter, Board of Directors der MS Industrie AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-05-19-14-00/MSAG-GR zur Verfügung gestellt.