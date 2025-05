MS Industrie hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben und meldet einen Umsatz von 171,2 Mio. EUR, was einem Rückgang von 31,5 % im Jahresvergleich entspricht. Hauptursachen dafür sind der Verkauf einer 51%-Beteiligung an MS Ultraschall sowie geringere Auftragsvolumina bei MS XTEC. Das bereinigte EBITDA sank im Vergleich zum Vorjahr um 58,2 % auf 7,5 Mio. EUR, während das EBIT mit -1,4 Mio. EUR negativ ausfiel. Trotz eines Nettoverlusts von -3,9 Mio. EUR konnte MS Industrie die Bilanzstruktur verbessern: Die Eigenkapitalquote stieg auf 44,0 %, die Nettoverschuldung wurde auf 18 Mio. EUR reduziert. MS XTEC, das Kerngeschäft der Gruppe, verzeichnete einen Umsatzrückgang von 17,9 %, sicherte sich jedoch bedeutende Vertragsverlängerungen und investierte weiterhin in Automatisierung. Mit einem positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 sieht sich MS Industrie gut positioniert für langfristiges, kapital-effizientes Wachstum - mit Fokus auf das Heavy-Duty-Segment sowie Expansion nach Nordamerika und in neue Branchen. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,40 EUR. Nehmen Sie am Earnings Call am 19. Mai um 14:00 Uhr (MESZ) teil, bei dem CEO Dr. Andreas Aufschnaiter Einblicke in die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 sowie die Entwicklung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 geben wird. Zur Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2025-05-19-14-00/MSAG-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag