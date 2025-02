ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Aktien des Energiekonzerns hätten wegen Bedenken rund um Erneuerbare Energien in den USA und wegen des Zinsumfelds eine relativ schwache Phase hinter sich, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie. Risiken an den Strommärkten in Großbritannien sollten aber durch die diversifizierte Aufstellung bei der Energieerzeugung abgemildert werden./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 04:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 04:09 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129