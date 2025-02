EQS-Media / 14.02.2025 / 12:33 CET/CEST

EHF und CTS EVENTIM starten länderübergreifendes Ticketing für die Men's EHF EURO 2026 in Skandinavien Wien/Hamburg, 14.02.2025 - Die Europäische Handballföderation (EHF) und CTS EVENTIM geben bekannt, dass mit dem Beginn des öffentlichen Ticketverkaufs in Dänemark und Norwegen, nachdem Schweden bereits zuvor gestartet war, Tickets für die Spiele in allen drei Gastgeberländern der Men's EHF EURO 2026 erhältlich sind. Das hochkarätige Handball-Event wird vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in den renommierten Arenen Jyske Bank Boxen in Herning, Malmö Arena, Kristianstad Arena und Unity Arena in Oslo ausgetragen. Mit einem herausragenden Track Record in der Unterstützung großer Handballturniere, einschließlich früherer EHF-Europameisterschaften und Handball-Weltmeisterschaften, bringt CTS EVENTIM viel Erfahrung und Know-how im Sport-Ticketing mit. Das von CTS EVENTIM entwickelte länderübergreifende Ticketing-System ist darauf ausgelegt, die Fan Experience für das in rund einem Jahr stattfindende Turnier in Dänemark, Schweden und Norwegen zu optimieren. Die Partnerschaft basiert auf der modernen Ticketing-Infrastruktur von CTS EVENTIM, die für ihre hohe Leistungsfähigkeit u.a. im Rahmen von Major Sporting Events bekannt ist, und verbessert so die Fan Experience durch innovative Features und eine beispiellose Zuverlässigkeit. Die Men's EHF EURO 2026, organisiert von der Europäischen Handballföderation und den drei lokalen Organisationskomitees, ist auch ein spektakulärer Showcase der größten Handball-Stars sowie ein Fest des Handballs, einer der prestigereichsten Turniersportarten überhaupt. Zu den 65 Spielen an 18 Tagen werden Hunderttausende von Fans erwartet. Martin Hausleitner, Generalsekretär der Europäischen Handballföderation: "Unsere langfristige Partnerschaft mit CTS EVENTIM ist entscheidend für die Bereitstellung einer einheitlichen, turnierübergreifenden Ticketing-Lösung. Diese Zusammenarbeit löst eine zentrale Herausforderung und unterstützt gleichzeitig eines unserer Alleinstellungsmerkmale - die Realisierung eines einheitlichen Ticketing-Systems über mehrere Gastgeberländer hinweg. Sie stellt sicher, dass die Fans nahtlosen Zugang und herausragende Unterhaltung erleben sowie das Beste, das der europäische Handball zu bieten hat." Jens B. Arnesen, CEO von EVENTIM Skandinavien: "Wir freuen uns, den nahtlosen Ticketing-Prozess für die Men's EHF EURO 2026 über drei Gastgeberländer hinweg zu realisieren. Unsere fortschrittliche Ticketing-Infrastruktur gewährleistet nicht nur den bequemen Zugang für die Fans, sondern steigert auch die Fan Experience, indem sie jedes Spiel zu einem Showcase für spektakuläres Live Entertainment und phänomenale Handball-Action macht." Jan Kampman, Präsident des dänischen Handballverbands: "Die starke Nachfrage nach den Spielen in Dänemark, mit bereits mehr als 25.000 verkauften Tickets im Pre-Sale, unterstreicht die Begeisterung und Leidenschaft, die die Handballfans in die Arenen bringen, und macht die Men's EHF EURO 2026 zu einem unvergesslichen Erlebnis." Tobias Frejfors, CEO des schwedischen Organisationskomitees: "Mit der Verfügbarkeit der Tickets in Dänemark, Schweden und Norwegen stärken die innovativen Ticketing-Lösungen von EVENTIM die Fan Experience dieses aufregenden Events. Die EHF EURO ist mehr als nur eine Meisterschaft; sie ist ein Fest des Handballs und ein Beweis für das unglaubliche Live Entertainment, das damit einhergeht." Erik Langerud, Generalsekretär des Norwegischen Handballverbands: "Unsere Zusammenarbeit mit EVENTIM Skandinavien war entscheidend für die Vorbereitung auf die Meisterschaft. Die Expertise und zuverlässige Infrastruktur, gepaart mit der internationalen Marketingreichweite, hat den Ticketing-Prozess erheblich verbessert und sorgt dafür, dass Fans problemlos ihre Tickets sichern, um vollständig in das Erlebnis Spitzenhandball eintauchen können." Für weitere Informationen und zum Ticketkauf besuchen Sie bitte: tickets.eurohandball.com

billetlugen.dk

eventim.se

eventim.no Über die EHF Die EHF ist der Dachverband des Handballs in Europa und hat 50 Mitgliedsverbände. Sie ist für die Organisation und das Management von hochkarätigen Handballwettbewerben wie der Machineseeker EHF Champions League, der EHF Champions League Women und der EHF EURO zuständig. Zu den vielfältigen Aufgaben der Föderation gehören auch das Spielertransfermanagement, Entwicklungs- und Ausbildungsprogramme sowie die Förderung weiterer Spielformen wie Beach- und Rollstuhlhandball. Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist ein international führendes Ticketing und Live Entertainment Unternehmen. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Laut dem "Global Promoter Ranking 2023" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2023 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,4 Mrd. Euro. Pressekontakt EHF Thomas Schöneich

Director / Media & Communications

schoeneich@eurohandball.com Pressekontakt CTS EVENTIM Christian Colmorgen

Vice President Corporate Communications

christian.colmorgen@eventim.de Investor Relations CTS EVENTIM Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

marco.haeckermann@eventim.de



Ende der Pressemitteilung

Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Logo Men's EHF EURO 2026



Emittent/Herausgeber: CTS Eventim AG & Co. KGaA

Schlagwort(e): Unternehmen



14.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com