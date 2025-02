HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 93 auf 90 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns enthielten keine größeren Überraschungen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem bestätige der Ausblick seine Einschätzung, dass es 2025 angesichts der Investitionen zur Umsatzbelebung kein Gewinnwachstum geben werde. Am ehesten könnte eine Umsatzsteigerung aus eigener Kraft die Aktie antreiben./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350