Wolfratshausen (ots) -Nach dem großen Erfolg der letztjährigen Veranstaltung ist es auch 2025 wieder soweit: Der Oracle Forms Day findet am 20. und 21. Mai in den Räumen von Oracle in Berlin statt. Die Teilnehmer erwartet ein hochkarätiges Programm mit aktuellen Entwicklungen rund um Oracle Forms - insbesondere die Neuerungen der kürzlich veröffentlichten Version 14.Spannende Einblicke in Oracle Forms 14Kurz vor Jahresende 2024 hat Oracle das mit Spannung erwartete Release 14 von Oracle Forms veröffentlicht. Diese Version bringt zahlreiche Verbesserungen und neue Features mit sich, die umfassende Möglichkeiten zur Modernisierung bestehender Anwendungen bieten. Beim Oracle Forms Day 2025 haben Sie die Gelegenheit, sich aus erster Hand über diese Neuerungen zu informieren und sich mit Experten sowie der Forms-Community auszutauschen.Agenda und HighlightsDie Agenda für das Event steht bereits fest und umfasst eine Vielzahl an Vorträgen und praxisnahen Demos. Unternehmen wie Oracle, Cologne Data, Der IT-Macher GmbH, JPT Consulting präsentieren aktuelle Best Practices, Strategien zur Modernisierung sowie technische Einblicke in Oracle Forms 14.Ein Highlight bei der Implementierung von Forms 14 sind die Vorträge von Axel Reinhardt (IG Metall) und Dr. Jürgen Menge (IT-Macher), die wertvolle Tipps für die Umsetzung eines modernen UI liefern.Networking und AustauschDer IT-Macher lädt alle Teilnehmer und Referenten am Abend des ersten Veranstaltungstags zu einem gemeinsamen Community-Abend ein. Dieser bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.Jetzt anmelden!Nutzen Sie die Chance, sich beim Oracle Forms Day 2025 frühzeitig mit den neuen Funktionen vertraut zu machen und wertvolle Impulse für Ihre Oracle Forms-Anwendungen zu erhalten.Melden Sie sich jetzt an: info@der-it-macher.deWeitere Informationen zur Veranstaltung und zur Agenda finden Sie unter:https://www.der-it-macher.de/oracle-forms-dayDer IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München gelegen, beschäftigt gut 30 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT-Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowie die Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen für die Umsetzung typischer Unternehmens- Aufgaben in den Technologien Oracle Forms, Oracle APEX, Oracle WebLogic Server sowie der Oracle Cloud.Zu den rund 50 Kunden im überwiegend deutschsprachigen Raum gehören mittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern.