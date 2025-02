Köln (ots) -Im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz hat RTL Deutschland heute die Pläne für den Wahlsonntag am 23. Februar sowie den Wahlabend am 16. Februar vorgestellt. Mit dem ersten Quadrell der TV-Geschichte, Kandidaten der Parteien, die um den Wieder- bzw. Einzug in den Bundestag kämpfen, in Kreuzverhören sowie umfassenden Analysen im Anschluss, präsentieren RTL, ntv und stern ab 19 Uhr den großen Wahlabend zur Bundestagswahl.Der große Wahlabend bei RTL:Bei RTL beginnt der große Wahlabend um 19 Uhr mit drei Kreuzverhören. Dabei stellen sich Sahra Wagenknecht (BSW), Christian Lindner (FDP) sowie Gregor Gysi (Die Linke) den Fragen von RTL Aktuell Anchorwoman Roberta Bieling und RTL/ntv Politikchef Nikolaus Blome. Im Anschluss um 20:15 Uhr begrüßen dann Pinar Atalay und Günther Jauch die vier Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (AfD) sowie Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zum ersten Quadrell der TV-Geschichte. Das Quadrell wird ohne Werbeunterbrechung gesendet. Ab 22:15 Uhr werden Frauke Ludowig und Nikolaus Blome in der Sendung "Wer war am besten? Der Talk zum Quadrell" gemeinsam mit ihren Gästen die Aussagen aus dem Quadrell einordnen. In diesem Jahr mit dabei sind Micky Beisenherz, Panagiota Petridou, Ruth Moschner, Joachim Llambi und Peter Kloeppel. Als Host führt RTL Aktuell Anchorman Christopher Wittich durch den gesamten Abend. Als Experte unterstützt ihn stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz.Der große Wahlabend bei ntv:Bei ntv begleitet Christoph Hoffmann den Abend als Host. Bereits um 18:30 Uhr meldet er sich gemeinsam mit RTL/ntv Politik-Chefreporterin Nadine to Roxel mit "Der Countdown zum großen Wahlabend". Um 19 Uhr sowie um 20:15 Uhr sendet ntv ebenfalls die Kreuzverhöre sowie das Quadrell. Im Anschluss ab 22:15 Uhr ordnen Christoph Hoffmann und Nadine to Roxel dann in "Das Quadrell - Die Analyse" gemeinsam mit Gregor Peter Schmitz die wichtigsten Ausschnitte aus dem Quadrell ein.Das Quadrell auf allen Plattformen:Auch digital können die Zuschauer das bis dato erste Quadrell der TV-Geschichte live verfolgen: Gestreamt wird live und kostenfrei auf RTL+, RTL.de, ntv.de, stern.de sowie auf den Social-Media-Kanälen von RTL NEWS (RTL NEWS YouTube sowie RTL Aktuell Facebook, Instagram und TikTok) und ntv (YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok). Außerdem wird das gesamte Quadrell live bei "RTL - Deutschlands Hit-Radio", Antenne Niedersachen und Antenne Thüringen übertragen.Die Bundestagswahl bei RTL/ntv und auf RTL+:Den 23. Februar begleiten RTL und ntv mit einer gemeinsamen Sondersendung. In "Bundestagswahl 2025 - Entscheidung für Deutschland" melden sich Roberta Bieling und Christopher Wittich ab 17 Uhr live mit Stimmungsbildern, Berichten, Interviews und Hochrechnungen. Als Experte ist RTL/ntv Politikchef Nikolaus Blome mit im Studio. Im Anschluss um 20:15 Uhr zeigt ntv ein News Spezial zur Bundestagwahl. Um 22:15 Uhr meldet sich "stern TV am Sonntag" mit einer Schwerpunkt-Sendung.Rund um die Bundestagswahl wird es zudem eine eigene Themenwelt auf RTL+ geben. Dort wird ab dem 17. Februar auch eine Spezialfolge von "Fake Train" abrufbar sein. Die von i&u TV im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung produzierte Gameshow beschäftigt sich mit Fake News und Desinformation im Kontext der Bundestagwahl. Special Guest ist Susanne Daubner. In der Woche vor der Wahl taucht eine Spezial-Ausgabe von "ntv Faktenzeichen" (17.2. 19:30 Uhr, bei ntv und am 18.2. als "Nachtjournal Spezial" bei RTL) in die Welt von Desinformation, Verschwörungstheorien und Lobbyarbeit ein.Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Politik und Nachrichten bei RTL NEWS: "Die bevorstehende Bundestagswahl ist ein entscheidender Moment für unser Land. Mit unserem umfangreichen Programm zur Wahl und dem großen Wahlabend inklusive dem ersten Quadrell der TV-Geschichte wollen wir informieren, unterhalten und Denkanstöße geben. Denn eine Wahl ist mehr als ein Kreuz auf dem Stimmzettel - sie ist gelebte Demokratie. Unser Ziel: Fakten, Hintergründe und Analysen so aufzubereiten, dass jeder gut informiert eine Entscheidung treffen kann." 