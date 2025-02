Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG



Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG

ISIN: DE0005201602



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 12.02.2025

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt



Vorläufige Zahlen: Umsatz leicht unter Vorjahr, Ergebnis deutlich darüber

Nachdem die Berentzen-Gruppe AG Anfang Februar im Rahmen der 13. Hamburger Investorentage bereits einen Einblick in die strategischen Planungen gegeben hatte, veröffentlichte sie am 12. Februar erste Eckzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr.



[Tabelle]



Rückläufige Erlöse, aber operatives Ergebnis mit starkem Anstieg: Der Konzernumsatz reduzierte sich aufgrund von rückläufigen Absatzvolumina und des Verkaufs der Betriebsstätte Grüneberg mit den dazugehörigen Wassermarken von 185,7 Mio. auf 181,9 Mio. EUR. Damit blieben die Erlöse nicht nur hinter dem vom Unternehmen im August in Aussicht gestellten Zielkorridor von 185 Mio. bis 190 Mio. EUR zurück, sondern auch hinter unseren Erwartungen (MONe: 186,3 Mio. EUR). Deutlich erfreulicher entwickelte sich hingegen die Ertragsseite. Angesichts spürbarer Verbesserungen bei der Rohertragsmarge konnte das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) von 16,0 Mio. auf 19,3 Mio. EUR gesteigert werden. Unter Berücksichtigung von Kosten in Höhe von etwa 1,1 Mio. EUR, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grüneberg angefallen sein dürften, ergibt sich ein Wert von 18,2 Mio. EUR und damit oberhalb unserer Erwartungen von 17,7 Mio. EUR. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT stieg von 7,7 Mio. EUR auf 10,6 Mio. EUR (MONe: 10,2 Mio. EUR), was einer EBIT-Marge von 5,8% entspricht. Unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen, die im Zusammenhang mit der Veräußerung des Standortes Grüneberg vorgenommen werden mussten sowie von Transaktionsaufwendungen, die im Zuge des Verkaufsprozesses angefallen sind, dürfte das EBIT bei etwa 5,7 Mio. EUR (MONe: 5,3 Mio) liegen und die Basis für eine schwarze Null auf Ebene des Nettoergebnisses legen. Hier hatten wir zuletzt noch ein leicht negatives Ergebnis erwartet.



Wachstumspfad bekräftigt: Nachdem 2024 von einer Verbesserung der Rohertragskraft geprägt war, wird der Fokus künftig wieder stärker auf Wachstum, insbesondere der Fokusmarken liegen. Ein deutlicher Ausbau des Vertriebsteams und eine spürbare Ausweitung des Marketingbudgets von 3,5 Mio. EUR in 2024 auf 5,0 Mio. EUR in 2025 sollen den Grundstein legen, um die im Programm 'Berentzen 2028' genannten Mittelfristziele zu erreichen. Diese sehen einen Umsatzanstieg von Mio Mio bis 2028 auf 40 Mio. EUR (2023: 20 Mio.), der Marke Berentzen auf 35 Mio. EUR (2023: 20 Mio. EUR) und von Puschkin auf 15 Mio. EUR (2023: 10 Mio.) vor, entsprechend einem CAGR von 10,3% für die Fokusmarken. Insgesamt soll der Gruppenumsatz auf 235 Mio. EUR zulegen (CAGR 2024-2028: 6,6%).



Fazit: Die Berentzen-Gruppe profitierte in 2024 stark von durchgesetzten Preiserhöhungen und rückläufigen Materialkosten und konnte so die Rohertragsmarge deutlich verbessern. Die zusätzlichen Marketingmaßnahmen und der Gewöhnungseffekt an höhere Preise sollten nunmehr zu höheren Absatzmengen führen und einen spürbaren Erlös- und damit auch Ergebnisanstieg ermöglichen. Wir bestätigen das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 10,00 EUR.



