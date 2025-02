Rüsselsheim am Main (ots) -Alain Favey, der neue CEO der Marke PEUGEOT, nutzte die dritte Ausgabe des E-LION DAY, um seinen Fahrplan und seine Ziele für das Jahr 2025 zu verkünden: "Zusätzlich zu unserem bereits attraktiven Produktangebot werden wir durch unsere konsequente Kundenorientierung und die Stärkung unserer Partnerschaften eine erfolgreiche, nachhaltige und vielversprechende Zukunft für PEUGEOT gestalten. Im Jahr 2025 sind wir bereit, mit voller Kraft durchzustarten!"Mit dem breitesten Angebot an elektrischen Modellen aller etablierten Hersteller in Europa bekräftigt PEUGEOT seine Ambitionen, den europäischen Elektro-Markt anzuführen. Mit seinen Multi-Energie-Plattformen bietet PEUGEOT eine Lösung für alle Kundenbedürfnisse, vom Hybrid bis zum Elektrofahrzeug und vom Kompaktwagen bis zum SUV und leichten Nutzfahrzeug.- PEUGEOT macht Performance zu einer seiner Prioritäten für 2025 mit Schwerpunkt auf Lieferungen nach Frankreich.- PEUGEOT erweitert sein Angebot an Elektrofahrzeugen, das bereits jetzt das umfangreichste Angebot in Europa darstellt, mit der Einführung des PEUGEOT E-3008 und des PEUGEOT E-5008 Dual Motor 325 PS(1) sowie des PEUGEOT E-5008 5-Sitzers(1).- Mit dem PEUGEOT Elektroversprechen optimiert die Marke das Elektroerlebnis für ihre Kundinnen und Kunden mit 8 Jahren Garantie auf die Batterie und 8 Jahre ALLURE Care(3) für das gesamte Fahrzeug sowie eine Wall Box und Ladepass für unterwegs.- PEUGEOT verstärkt sein Engagement für die Entwicklung einer nachhaltigeren Welt durch Bildung, indem es seine Zusammenarbeit mit den Organisationen Born Free und Under the Pole intensiviert.PEUGEOT bekräftigt sein Engagement, zur Erreichung des Carbon Net Zero Ziels beizutragen, und kündigt seine Absicht an, diesen Übergang weiter zu beschleunigen, indem es sich auf seine 5 Säulen stützt: Elektrifizierung, Effizienz, Erlebnis, Bildung und Umwelt.ELEKTRIFIZIERUNG: Die umfangreichste Elektrofahrzeugpalette unter den europäischen Mainstream-Marken wird durch neue Produkte ergänztIm Jahr 2024 verkaufte PEUGEOT weltweit fast 1,1 Millionen Fahrzeuge und verdoppelte seine Bestellungen für Elektrofahrzeuge. In Europa war PEUGEOT die Marke, die das größte Wachstum beim Verkauf von Elektrofahrzeugen an Privatkunden verzeichnete.PEUGEOT war 2024 erneut Marktführer bei Elektrofahrzeugen in Europa im B-Segment und im Markt für leichte Nutzfahrzeuge.Der neue PEUGEOT 3008 hat einen großen Erfolg erzielt: Er hat die Marke von 120.000 Bestellungen überschritten, wobei 22 Prozent davon auf die vollelektrischen Varianten des PEUGEOT E-3008 entfallen, ein Anteil, der über dem Durchschnitt des Segments liegt.Im Jahr 2025 gibt PEUGEOT Gas: Die Palette von 12 vollelektrischen Modellen wird weiter ausgebaut, um die Kundinnen und Kunden noch besser bei der Umstellung auf Elektromobilität zu unterstützen.In den kommenden Wochen wird eine neue leistungsstarke, vollelektrische Version des PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008, der Dual Motor mit 239 kW (325 PS) und Allradantrieb(1), bei den Händlern weltweit eintreffen.In Kombination mit dem serienmäßigen 156 kW (213 PS) starken Elektromotor, der die Vorderräder des Fahrzeugs antreibt, liefert ein zusätzlicher 82 kW (112 PS) starker Elektromotor Kraft an die Hinterräder. So entsteht ein Allradantrieb mit einer Gesamtleistung von 239 kW (325 PS).PEUGEOT setzt seine Erweiterung der SUV-Palette in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fort: Die 5-Sitzer-Version des PEUGEOT E-5008(1) wird auf den Markt gebracht. Sie richtet sich an Kundinnen und Kunden, die ein großes Ladevolumen suchen, ohne dabei auf Fahrspaß zu verzichten.Der PEUGEOT E-5008 5-Sitzer bietet mit 994 Litern Kofferraumvolumen bei hochgeklappter zweiter Sitzreihe Maßstäbe in seinem Segment. Das sind 78 Liter mehr als bei der Version mit 7 Sitzen.Bei umgeklappter zweiter Sitzreihe erhöht sich das Kofferraumvolumen auf 2.310 Liter, ausreichend für 2 große, 1 mittelgroßen und 12 kleine Koffer.Mit dem neuen 5-Sitzer präsentiert PEUGEOT nun ein dreifaches Angebot für unterschiedliche Zielgruppen auf dem Markt:- PEUGEOT 3008: Ein dynamischer Fastback-SUV, der sich an Kundinnen und Kunden richtet, die Design und Technik priorisieren.- PEUGEOT 5008 5-Sitzer: Ein großer SUV, der sich besonders für Familien eignet.- PEUGEOT 5008 7-Sitzer: Ein großer SUV mit 7 Sitzen für diejenigen, die noch mehr Flexibilität und Platz für das Fahren mit Familie und Freunden suchen.EFFIZIENZ: Elektrofahrzeuge von PEUGEOT setzen den MaßstabElektrofahrzeuge von PEUGEOT setzen Maßstäbe in Sachen Effizienz. Das bestätigt auch der renommierte ADAC Ecotest 2024, der den PEUGEOT E-208 und den PEUGEOT E-308 als die effizientesten Fahrzeuge auf dem Markt getestet hat.Der PEUGEOT E-3008 (Energieverbrauch 17,2 - 18,4 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(2)) und der PEUGEOT E-5008 Long Range (Energieverbrauch 18,2 - 19,4 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(2)) bieten mit 698 km(2) bzw. 664 km(2) (nach WLTP kombiniert) die besten Reichweiten unter den Mainstream-Elektro-SUVs. Sie sind wahre Langstreckenmodelle, die beispielsweise eine Fahrt von Paris nach Nizza mit nur zwei Zwischenstopps ermöglichen - im Vergleich zu mindestens drei Stopps bei Konkurrenzmodellen.Neu beim PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008: ein mit der Innenraumvorwärmung verbundenes Batterievorwärmsystem, das die Dauer der ersten Ladung bei langen Fahrten bei niedrigen Temperaturen optimiert. In den kommenden Monaten wird es möglich sein, das Vorheizen der Batterie über den Trip Planner zu steuern. Bei Verwendung des Trip Planners wird das Vorheizen der Batterie automatisch aktiviert, wodurch die Batterie zum Aufladen vorbereitet ist, wenn der Fahrende einen Stopp plant.Damit kein Kunde beim Übergang zur Elektromobilität zurückbleibt, hat PEUGEOT eine breite Palette elektrifizierter Antriebe entwickelt, darunter Hybrid-, Plug-In-Hybrid- und Elektroantriebe, die alle auf der gleichen Plattform basieren.Mit seinem Hybridangebot ermöglicht PEUGEOT seiner Kundschaft die ersten Schritte in Richtung Elektrifizierung. Der e-DSC6-Hybridmotor ist nun für fast die gesamte Fahrzeugpalette von PEUGEOT erhältlich, vom PEUGEOT 208 bis zum PEUGEOT 5008 (Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 5,8 - 6; CO2-Emissionen in g/km: 130 - 135; CO2-Klasse: D.(2)).Das 48V-Hybridsystem von PEUGEOT besteht aus einem 100 kW (136 PS) starken Benzinmotor der neuen Generation, der mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt ist, in das ein Elektromotor integriert ist.Dank einer Batterie, die sich während der Fahrt auflädt, bietet diese Technologie ein zusätzliches Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und reduziert den Kraftstoffverbrauch um bis zu 15 Prozent. Im Stadtverkehr können diese Modelle bis zu 50 Prozent der Zeit im elektrischen Modus betrieben werden.Für Jeden, der weitere Schritte in Richtung Elektrifizierung gehen möchte, bietet PEUGEOT eine Plug-In-Hybridtechnologie an, die sich ebenfalls durch ihre Effizienz auszeichnet.Sie ist ab sofort erhältlich für- den PEUGEOT 308 (Energieverbrauch (gewichtet): 16,4 kWh Strom/100 km plus 1,3 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen 30 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,2 l/100 km; CO2-Klasse: E.(2))- den PEUGEOT 408 (Energieverbrauch (gewichtet): 20,6 kWh Strom/100 km plus 1,4 - 1,5 l Benzin/100 km; CO2-Emission 31 - 34 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,3 - 6,5 l/100 km; CO2-Klasse: E.(2)),- den PEUGEOT 508 (Energieverbrauch (gewichtet): 17,4 kWh Strom/100 km plus 1,6 l Benzin/100 km; CO2-Emission 36 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,6 l/100 km; CO2-Klasse: E.(2)),- den PEUGEOT 3008 (Energieverbrauch (gewichtet): 20,5 - 20,9 kWh Strom/100 km plus 0,9 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen: 19 - 21 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,9 - 7 l/100km; CO2-Klasse: F.(2)) und- den PEUGEOT 5008 (Energieverbrauch (gewichtet): 21,7 - 22 kWh Strom/100 km plus 1 - 1,1 l Benzin/100 km; CO2-Emissionen: 23 - 24 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 7,1 - 7,2 l/100km; CO2-Klasse: F.(2)) erhältlich.Beim PEUGEOT 3008 beispielsweise bietet sie bis zu 85 km elektrische Reichweite(2) (nach WLTP kombiniert) bei einem zertifizierten Verbrauch von nur 0,9 l/100 km(2).ERLEBNIS: Gewährleistung von Kundenzufriedenheit und KomfortBei einem vollelektrischen Fahrzeug wird das Kundenerlebnis mehr denn je zum Schlüssel zum Erfolg. Bei PEUGEOT steht die Elektromobilität für Fahrspaß und mühelose Nutzung.Fahrspaß bedeutet Dynamik, Agilität, Reaktionsvermögen und beeindruckende Leistung, die alle vollelektrischen Fahrzeuge von PEUGEOT auszeichnen.Mühelos wird das Erlebnis durch PEUGEOTs Lösungen für die größten Herausforderungen der Elektromobilität: Reichweite, Ladeinfrastruktur, Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit:- Reichweite: Mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 698 km(2) (nach WLTP kombiniert) bietet PEUGEOT eine verlässliche Antwort auf die Reichweitenangst.- Das PEUGEOT Elektroversprechen bietet eine Lösung, um die Kundschaft in Bezug auf das Laden und die Zuverlässigkeit zu beruhigen:- bis zu 8 Jahre bzw. bis zu 160.000 km Garantie (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedingungen des Programms PEUGEOT ALLURE CARE(3),- bis zu 8 Jahre bzw. 160 000 km Batterie-Garantie,- kostenlose Wallbox für das Laden zu Hause,- Free2Move Charge Pass, der Zugang zu nahezu 1 Millionen Ladestationen in ganz Europa bietet.- PEUGEOT bietet außerdem eine Reihe von zugänglichen Finanzierungslösungen für alle Märkte.BILDUNG: PEUGEOT stärkt sein Engagement mit Born Free und Under The PoleAls offizieller Bildungspartner von Born Free unterstreicht PEUGEOT sein Engagement für Nachhaltigkeit und den Schutz von Wildtieren, durch Finanzierung, Fahrzeugunterstützung und laufende Spendenaktionen.Born Free stand im Mittelpunkt des Pariser Autosalons 2024 mit dem Start der digitalen Kampagne "Powered by Lions", die das Bewusstsein für den Schutz von Wildtieren fördern soll. Im Rahmen dieser innovativen Initiative wurden in ganz Paris Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Löwenskulpturen verwandelt. Jede Skulptur symbolisierte einen von Born Free geretteten Löwen und war mit einem QR-Code für Spenden versehen.Im Jahr 2025 wird PEUGEOT noch einen Schritt weiter gehen und Born Free mit PEUGEOT Landtrek Pick-ups ausstatten, um den Verein bei seiner Arbeit im Kenya Feline Sanctuary zu unterstützen.2024 war auch ein Jahr, in dem PEUGEOT offizieller Partner für Aufklärung des Programms Under The Pole wurde, das zu einer besseren Kenntnis und Erhaltung der Ozeane beiträgt.PEUGEOT engagiert sich konkret für Under The Pole, indem es Bildungsinhalte mitgestaltet, gemeinsame Präsentationen bei Fachveranstaltungen in den Bereichen Automobil, Tauchen und wissenschaftliche Forschung organisiert und Fahrzeuge zur Verfügung stellt, um die Logistik des Vereins zu erleichtern.UMWELT: Ein umfassender, nachhaltiger Ansatz mit Blick auf künftige GenerationenFrançois Gemenne, ein bekannter Forscher, der für seine Arbeit zum Klimawandel bekannt ist, hat an dieser dritten Ausgabe des E-LION DAY teilgenommen, um über seine Vision für die Zukunft der Elektromobilität zu sprechen. In diesem Jahr stellte die Generation Alpha (Kinder geboren nach 2010) wichtige und beliebte Fragen zum Thema Elektromobilität.PEUGEOT ist entschlossen, Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft für alle zu finden, in Übereinstimmung mit der Strategie von Stellantis, das Ziel der Netto-Null-CO2-Emissionen zu erreichen (mit einer Kompensation der verbleibenden Emissionen im einstelligen Prozentbereich).Die Elektrifizierung von Fahrzeugen ist ein entscheidendes Element, aber nur ein Teil der Roadmap zum Carbon Net Zero Ziel. Der Ansatz von PEUGEOT beinhaltet auch die Einführung nachhaltiger industrieller Methoden und Materialien bei der Herstellung seiner Produkte. Die Fabriken verbrauchen weniger Energie und natürliche Ressourcen, während sie schrittweise auf erneuerbare Energiequellen umsteigen. PEUGEOT nutzt derzeit 60 Prozent dekarbonisierten Strom an den Standorten von Stellantis, und verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2030 100 Prozent zu erreichen.Der neue PEUGEOT E-3008 ist ein Vorbild für die neuen nachhaltigen Verfahren. Heute sind 85 Prozent der für die Produktion des PEUGEOT E-3008 verwendeten Materialien recycelbar.40 Prozent des Gewichts des Armaturenbretts und des Bodenbelags bestehen aus recycelten Materialien. Insgesamt besteht der PEUGEOT E-3008 zu 24 Prozent aus recycelten Materialien.Die neueste Ausgabe des E-LION DAY stellt die 5 Säulen in den Mittelpunkt der Strategie. Die klare Vision von Alain Favey ist es, die Marke auf ihrem Weg hin zu Carbon Net Zero zu führen.Alain Favey bekräftigte: "Ich bin sehr stolz darauf, CEO der Marke PEUGEOT zu sein, aber ich bin mir auch der Verantwortung bewusst. Die Marke ist stark, die Produktpalette ist vollständig, mit einer einzigartigen Kombination von Elektro-, Hybrid- und Plug-In-Hybridmodellen auf einer Plattform. Wir sind zuversichtlich, dass wir alle Voraussetzungen haben, um den Erfolg zu sichern und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft für die Generation von morgen zu leisten."(1) Zum aktuellen Zeitpunkt sind der PEUGEOT E-3008 und der PEUGEOT E-5008 in der Version 325 Dual Motor AWD sowie der PEUGEOT E-5008 5-Sitzer noch nicht bestellbar. Für diese Fahrzeuge liegen vom Hersteller noch keine verbindlichen Verbrauchs- und Emissionswerte vor.(2) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.(3) PEUGEOT ALLURE CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahren kostenlosen, besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teil-nehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT ALLURE CARE. PEUGEOT ALLURE CARE gilt für PEUGEOT E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-408, E-5008. 