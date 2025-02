Der Speicher an den Standorten Hamm und Neurath soll an den Regelenergiemärkten eingesetzt werden und somit zu Netzstabilisierung beitragen. RWE plant bereits den Bau eines weiteren Batteriespeichers in Hamm. RWE hat in Nordrhein-Westfalen ein Batteriespeicherprojekt mit 220 Megawatt Leistung und 235 Megawattstunden Kapazität fertiggestellt. Er finde sich an den Standorten Hamm und Neurath, wobei in Hamm 140 Megawatt/151 Megawattstunden installiert sind und in Neurath 80 Megawatt/84 Megawattstunden. Das gesamte System umfasst 690 Batterieschränke mit je acht Batteriemodulen, wie RWE am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...