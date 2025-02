Es war wieder eine starke Woche für den DAX. Allerdings gab der deutsche Leitindex am Freitag nach den jüngsten Rekorden wieder etwas nach, notiert aber nur knapp unter der Marke von 22.500 Punkten. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es im heutigen Handel um 0,36 Prozent auf 27.659,84 Zähler nach unten. Der DAX war in dieser Woche von Rekord zu Rekord geeilt und am Vortag bis auf etwas über 22.624 Punkte geklettert. Genährt wurde die Hausse von der Hoffnung auf Friedensverhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...