Die Intellabridge Technology Corporation verzeichnete am 15. Februar 2025 einen spürbaren Kursrückgang von 6,46 Prozent auf 0,055 USD. Trotz der aktuellen Korrektur zeigt sich die Aktie des Fintech-Unternehmens in der längerfristigen Betrachtung robust: Auf Monatssicht steht ein Plus von 68,20 Prozent zu Buche, während die Entwicklung im Jahresvergleich mit einem Zuwachs von 374,14 Prozent noch deutlicher ausfällt.

Finanzkennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,8 Millionen Euro und 72,6 Millionen ausstehenden Aktien präsentiert sich das Unternehmen derzeit als kompakter Player im Fintech-Sektor. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei -0,02 USD, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von -3,29 führt.

