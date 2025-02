Schon nach dem ersten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz ist Europa in Aufruhr. US-Vizepräsident JD Vance sieht die Grundwerte Europas auf dem Rückzug und will darin eine größere Bedrohung als durch China oder Russland erkannt haben. Das Signal an hiesige Staaten ist dabei, dass auf die USA als unbedingten Partner nur noch bedingt Verlass ist. Europäische Aktien werden dadurch allerdings nur bedingt unter Druck gesetzt.Anzeige:Zwar ließ der DAX am Freitag um etwas mehr als 0,4 Prozent nach, erreichte zuvor aber auch neue Rekorde. Solche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...