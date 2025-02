Die Edel SE & Co. KGaA verzeichnet Mitte Februar 2025 eine positive Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 4,54 EUR konnte das Unternehmen im vergangenen Monat einen Zuwachs von 2,70 Prozent erzielen. Der Entertainment- und Fullservice-Anbieter, der eine Marktkapitalisierung von 103,7 Millionen Euro aufweist, zeigt sich damit deutlich über seinem 52-Wochen-Tief.

Fundamentaldaten zeigen solide Basis

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich robust. Mit einem aktuellen KGV von 9,35 und einem KUV von 0,40 deutet die Bewertung auf eine solide Positionierung hin. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich auf 0,55 EUR, was bei der aktuellen Anzahl von 22,7 Millionen Aktien eine stabile Grundlage für die operative Geschäftsentwicklung darstellt.

