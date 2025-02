Die Edel SE & Co. KGaA verzeichnete am 22. Februar einen leichten Kursrückgang von 0,44 Prozent auf 4,55 EUR. Die Entwicklung der letzten vier Wochen zeigt jedoch einen positiven Trend mit einem Zuwachs von 2,93 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Entertainment- und Fullservice-Anbieters beläuft sich derzeit auf 103,7 Millionen Euro, während die Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief notiert.

Fundamentaldaten zeigen solide Bewertung

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,37 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 8,21 präsentiert sich das Unternehmen fundamental stabil. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei 0,55 EUR, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 0,40 auf eine moderate Bewertung hindeutet.

