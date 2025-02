Nach dem etwas schwächeren Wochenausklang am Freitag kommt der anstehenden Handelswoche eine große Bedeutung zu. Kann sich der Dax wieder fangen und seine imposante Aufwärtsbewegung fortsetzen oder droht dem Index nun doch der Eintritt in eine Korrektur? In den nächsten Tagen stehen wieder einige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Nicht zuletzt wird am kommenden Mittwoch (19. Februar) das Protokoll zur letzten Sitzung des FOMC vom ...

