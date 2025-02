wO Börsenlounge - die Woche: Von David Teppers Käufen, Robinhoods Zahlen und Paul Singers Einstieg bei BP

Die Woche hatte es wieder in sich. Paul Singer macht BP flott, David Tepper & Apple bandeln mit Alibaba an und die Aktie von Robinhood ist nicht zu bremsen. Die wichtigsten Nachrichten der Woche mit der wO Börsenlounge.Ein Ende des Ukraine-Krieges könnte die Märkte weltweit in Bewegung setzen. Sinkende Unsicherheiten würden besonders europäische Aktien stärken, während fallende Energiepreise Industriewerte und Verbraucherbranchen stützen könnten. Verteidigungsaktien, die von hohen Rüstungsausgaben profitierten, könnten unter Druck geraten. Gleichzeitig könnten Rohstoffmärkte, insbesondere Öl und Gas, stabiler werden, während Unternehmen aus dem Infrastruktur- und Wiederaufbausektor neue …

